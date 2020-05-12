Uraz Kaygılaroğlu yorumu Melis İşiten'i sinirlendirdi!

Bir sosyal medya kullanıcısı, Melis İşiten'e "Uraz Kaygılaroğlu bu kadınla evlenmiş anlamakta güçlük çekiyorum herhalde. Yanlışlıkla oldu herhalde" yorumunda bulundu. İşiten, takipçisine, "Biz de onu düşün düşün çözemedik" cevabını verdi.

Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından eski eşi Melis İşiten ile olan fotoğraflarını sildi. Melis İşiten ise eski eşiyle çekilmiş karelerini sosyal medya hesabından henüz silmiş değil.