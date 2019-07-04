Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor mu? Melis İşiten Uraz Kaygılaroğlu kimdir?

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten çifti sevilen isimler arasında yer alıyorlar. Çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar hayranları tarafından ilgi ile takip ediliyor. 2014 yılının haziran ayında dünya evine giren ve 2016 yılında kızları Ada’yı kucakların alan çiftten üzen bir haber geldi. Uraz Kaygılaroğlu ve eşi Melis İşiten boşanıyor. Uraz Kaygılaroğlu'dan konu ile ilgili bir açıklama geldi.

URAZ KAYGILAROĞLU VE MELİS İŞİTEN BOŞANIYOR MU?

2014 yılında nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor.

Konu ile ilgili Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kaygılaroğlu açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

ne denir bilemiyorum. ben 27 melis 25 yaşındaydık. çok sevdik, aşık olduk. hesap kitap yapmadan, kimselere sormadan, tanıştıktan 3-5 ay sonra Kahramanmaraş’ta yıldırımdan da hızlı bir biçimde kot tshirt ile evlendik. 5 yıllık evliliğimiz, aşkımız Ada ile ödüllendirdi. bugün o evliliğin sonuna geldik. evlerimizi ayırsak dahi sevgimizi ve saygımızı bir tutmak, kızımızı mutlu ayrı iki evde büyütmek, ömürlük dost ve yol arkadaşı olmak olmak adına bir karar aldık. arkama baktığımda bu 5 yıllık maceranın her anına minnettar olduğumu söylemek isterim. çocuğumuzu büyütürken kocaman ailemizde herkesin birbirini çok sevdiği, saygı duyduğu bir final olsun istedik. hayat uzun bir yolculuk ve biz bu yolculukta kötü hatıralara sahip çocuklar olarak kızımıza kötü hatıralar bırakmak istemedik. bu süreci içimizde yaşamak, daha önceden de olduğu gibi gündemin dışında olmak isteriz. başta kızımız Ada ve ailemizin geri kalan üyeleri düşünüldüğünde buna saygı gösterilmesini rica ediyoruz. yanımızda olmuş olan herkese teşekkür ederim. lütfen burada hayatımızda olmaya devam edin.

Melis’im, yol arkadaşım, kalbi güzelim, çocuğumun annesi; ben burada yan mahallede olacağım.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, 30 Haziran 1987 doğumludur. Üniversite öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünde tamamlamıştır. Uraz Kaygılaroğlu, Es Es ve Pis Yedili dizisinde rol aldı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Harem adlı dizide de Feminen ağa rolüne hayat verdi. Şu anda Türkiye ve Azerbaycan’da popüler olan “Baba Candır” dizisinde Haluk Güney rolünü canlandırıyor. Aynı zamanda Trt 1’de yayınlanan Kuyruk adlı yarışmanın sunuculuğunu da yaptı. 2014 yılının haziran ayında Melis İşiten’le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016’da kızları Ada dünyaya geldi.

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten Kaygılaroğlu 1992 doğumlu oyuncudur. Reaksiyon, Evli ve Öfkeli, Yedi Güzel Adam gibi dizilerde rol almıştır. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Uraz Kaygılaroğlu ile de Yedi Güzel Adam dizi setinde tanışmıştır. Çift 2014 yılında evlenmiştir.

Anne Melis Kaygılaroğlu hamileliği boyunca yaptığı instagram paylaşımları ile yoğun bir ilgi görmüştür.