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  • Uraz Kaygılaroğlu ve eski eşi Melis İşiten bir arada! Doğum günü paylaşımları olay oldu
04 Aralık 2020 Cuma 16:31 | Son Güncelleme:

Uraz Kaygılaroğlu ve eski eşi Melis İşiten bir arada! Doğum günü paylaşımları olay oldu

Uraz Kaygılaroğlu ve eski eşi Melis İşiten bir arada! Doğum günü paylaşımları olay oldu

2014 yılında nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, geçtiğimiz yıl yaz aylarında boşanmıştı. 5 yıllık evliliklerinden Ada adında bir kızları olan çift, özel günlerde bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.

Şimdilerde Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, kızı Ada'nın 4. yaşını kutlamak için eski eşi Melis İşiten'le bir araya geldi. Melis İşiten ve kızı Ada'yla doğum günü kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaygılaroğlu, fotoğrafa "Nice yaşlara sevgilim" mesajını not düştü.

"4 YAŞINDA KIZIMIZ VAR"

Melis İşiten de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşiten, Ada ve eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'yla çekildiği mutluluk pozunu, "4 yaşında kızımız var. Teşekkürler. İyi günler." notuyla yayınladı. Çiftin mutluluk kareleri takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

URAZ KAYGILAROĞLU VE MELİS İŞİTEN NE ZAMAN, NEDEN BOŞANDI?

2014 yılında muhteşem bir törenle nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve oyuncu eşi Melis Kaygırlaroğlu geçen yıl boşanma kararı almıştı. Sürpriz ayrılıkla ilgili çift; 'Anlaşmalı olarak boşanıyoruz, boşanma nedeni de yaşadığımız görüş ayrılıkları' açıklamasını yapmıştı. İkili kararın ardından evlerini de ayırmıştı. Çift, ayrılsa da kızları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

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