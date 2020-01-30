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  3. Uraz Kaygılaroğlu Kadir Doğulu'nun gömleğine talip oldu! 'Yengenle yollayacağım'

Uraz Kaygılaroğlu Kadir Doğulu'nun gömleğine talip oldu! 'Yengenle yollayacağım'

Uraz Kaygılaroğlu Kadir Doğulu'nun gömleğine talip oldu! 'Yengenle yollayacağım'

Oyuncu Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla olay oldu. Doğulu'ya, Uraz Kaygılaroğlu'ndan da dikkat çeken bir yorum geldi.

Yasemin DÖNGEL

Vuslat dizisinin yıldızı Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Gömleğiyle dikkat çeken oyuncuya, takipçilerinden yorum yağdı. Sefirin Kızı dizisinde Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'le rol arkadaşı olan Uraz Kaygılaroğlu ise paylaşıma kayıtsız kalamadı.

'YENGENLE YOLLAYACAĞIM'

Doğulu'nun gömleğine talip olan oyuncu fotoğrafa, "Gömleği bana yollar mısın kadir abi?" yorumunu yaptı. Kadir Doğulu ise, "Olur aslan parçası yengenle yollayacağım" cevabını verdi. İkilinin bu yorumlaşması sosyal medyaya damga vurdu.

Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu ve Kadir Doğulu, Pis Yedili dizisinde birlikte rol almışlardı.


'Yengenle yollayacağım'
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