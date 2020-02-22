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  3. Uraz Kaygılaroğlu adı Murat Boz'u harekete geçirdi! Aslı Enver'i sildi

Uraz Kaygılaroğlu adı Murat Boz'u harekete geçirdi! Aslı Enver'i sildi

Uraz Kaygılaroğlu adı Murat Boz'u harekete geçirdi! Aslı Enver'i sildi

Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini 4 ay önce sona erdirmişti. Ayrılmalarına rağmen sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam eden çiftten flaş bir hamle geldi.

Aslı Enver ile Murat Boz, 3 yıllık ilişkilerini 4 ay önce bitirmişti. İlişkileri sona erse de sosyal medyada takipleşen çiftin, yeniden barış barışmayacağı merak konusu olmuştu. Hayranlarının bir ümit barışmasını beklediği çiftten flaş bir hamle geldi.

URAZ İSMİ MURAT'I HAREKETE GEÇİRDİ

Boz'dan ayrılan Enver'in son olarak adı Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu ile anıldı. Çift sevgilisi olamasa da, Enver'in başka biriyle görüştüğünü duyan şarkıcı harekete geçti. Murat Boz, Aslı Enver'i sosyal medya hesabından tamamen sildi. Bu hamle karşısında kayıtsız kalmayan oyuncu da eski aşkını tarihe gömdü.


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