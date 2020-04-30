Unutursam Fısılda konusu ne, oyuncuları kim? Unutursam Fısılda şarkıları sizlerle
Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın yaptığı 2014 yapımı Türk melodram sinema filmi Unutursam Fısılda filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Oyuncu kadrosu ve şarkıları dile dikkat çeken film saat 23:05'te Atv ekranlarında olacak. Filmde şarkıcı olmak isteyen Hatice ile ona karşı çıkan Hanife'nin maceralarının anlatılıyor. Başrol karakteri Hatice'nin gençliğini Farah Zeynep Abdullah, ileri yaşlarını ise usta oyuncu Hümeyra canlandırıyor. İşte Unutursam Fısılda ile ilgili merak edilenler...
Unutursam Fısılda bu akşam Tv'de yayınlanıyor. Filmi daha önce izlemeyenler ile yeniden izlemek isteyenler Unutursam Fısılda filminin konusu, kadrosu ve müzikleri hakkında araştırma yapıyor. Şarkıcı olmak isteyen Hatice ile ona karşı çıkan Hanife’nin maceralarının anlatıldığı filmde başrol karakteri Hatice’nin gençliğini Farah Zeynep Abdullah, ileri yaşlarını ise usta oyuncu Hümeyra canlandırıyor. Film şarkıları da dikkat çekiyor.
UNUTURSAM FISILDA KONUSU NEDİR?
Birbirlerinin tam zıddı olan Hatice ve Hanife iki kardeştir. Hatice, şarkı söyleme tutkusu olan ve hayatının, hayallerinin peşinden gitmeye meyillidir. Ablası Hanife de bir o kadar tutucu, içine kapanık birisidir. Bir gün kasabaya yeni gelen müzisyen Tarık'ın Hatice'yi keşfetmesi, aralarında başlayan büyük aşk ve Türkiye'nin starları olma hevesleri onları İstanbul'a kadar sürükler. Uzun bir sürenin ardından kaçtığı evine dönen Hatice de kendisinin dönmesini bekleyen ve geçmişte yaşananların hesabını soran ablası Hanife' yi karşısında bulur.
UNUTURSAM FISILDA OYUNCULARI
Hümeyra - Hatice/Ayperi
Işıl Yücesoy - Hanife
Köksal Engür - Erhan
Farah Zeynep Abdullah - Hatice/Ayperi (gençlik)
Kerem Bürsin - Erhan (gençlik)
Mehmet Günsür - Tarık (gençlik)
Gözde Cığacı - Hanife (gençlik)
Gürkan Uygun
UNUTURSAM FISILDA ŞARKILARI
Gel Ya Da Git – Unutursam Fısılda Soundtrack
Farah Zeynep Abdullah – Eyvah
Farah Zeynep Abdullah – Bir Mazi Bin Hatıra
Farah Zeynep Abdullah – Nafile
Hümeyra – Kirli Beyaz Kedi
Kenan Doğulu – Kusursuz Fırtına
Kenan Doğulu & Çağan Irmak – Beni Bırakma
Gözde Cığacı – A Canım Aman
Farah Zeynep Abdullah – Başka Güzel