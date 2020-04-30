Unutursam Fısılda konusu ne, oyuncuları kim? Unutursam Fısılda şarkıları sizlerle

Unutursam Fısılda bu akşam Tv'de yayınlanıyor. Filmi daha önce izlemeyenler ile yeniden izlemek isteyenler Unutursam Fısılda filminin konusu, kadrosu ve müzikleri hakkında araştırma yapıyor. Şarkıcı olmak isteyen Hatice ile ona karşı çıkan Hanife’nin maceralarının anlatıldığı filmde başrol karakteri Hatice’nin gençliğini Farah Zeynep Abdullah, ileri yaşlarını ise usta oyuncu Hümeyra canlandırıyor. Film şarkıları da dikkat çekiyor.

UNUTURSAM FISILDA KONUSU NEDİR?

Birbirlerinin tam zıddı olan Hatice ve Hanife iki kardeştir. Hatice, şarkı söyleme tutkusu olan ve hayatının, hayallerinin peşinden gitmeye meyillidir. Ablası Hanife de bir o kadar tutucu, içine kapanık birisidir. Bir gün kasabaya yeni gelen müzisyen Tarık'ın Hatice'yi keşfetmesi, aralarında başlayan büyük aşk ve Türkiye'nin starları olma hevesleri onları İstanbul'a kadar sürükler. Uzun bir sürenin ardından kaçtığı evine dönen Hatice de kendisinin dönmesini bekleyen ve geçmişte yaşananların hesabını soran ablası Hanife' yi karşısında bulur.

UNUTURSAM FISILDA OYUNCULARI

Hümeyra - Hatice/Ayperi

Işıl Yücesoy - Hanife

Köksal Engür - Erhan

Farah Zeynep Abdullah - Hatice/Ayperi (gençlik)

Kerem Bürsin - Erhan (gençlik)

Mehmet Günsür - Tarık (gençlik)

Gözde Cığacı - Hanife (gençlik)

Gürkan Uygun

UNUTURSAM FISILDA ŞARKILARI

Gel Ya Da Git – Unutursam Fısılda Soundtrack

Farah Zeynep Abdullah – Eyvah

Farah Zeynep Abdullah – Bir Mazi Bin Hatıra

Farah Zeynep Abdullah – Nafile

Hümeyra – Kirli Beyaz Kedi

Kenan Doğulu – Kusursuz Fırtına

Kenan Doğulu & Çağan Irmak – Beni Bırakma

Gözde Cığacı – A Canım Aman

Farah Zeynep Abdullah – Başka Güzel