Ünü sanatçı Muazzez Ersoy'dan çarpıcı itiraf!

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, özel hayatınına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

“Çocukluğumdan beri iki maviyi çok severim; biri deniz, diğeri gökyüzü” diyen Ersoy, uçmayı çok sevdiğini söyledi. Sanatçı olmasam pilot olurdum. Uçmak benim için özgürlük demek" dedi.

Alışveriş yapmayı sevdiğini ve bunun aslında bir mecburiyet olduğunu dile getiren Ersoy, şu ifadeleri kullandı;

"MİLYON DOLARLIK MALİKANE ALIRDIM"

Valla bu kadar çanta ve ayakkabıya, milyon dolarlık dört-beş tane malikane alırdım.Çok masraflı bir meslek yapıyoruz. Mecburen almak zorundayız. Bir kıyafetini üç kere giyebiliyorsun, dördüncüde 'Başka elbisesi yok mu?' diyorlar.

SABAH