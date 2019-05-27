Ünlülerin Ramazan Bayramı'nda alacakları ücretler belli oldu

Ünlüler, 4 Haziran'da başlayacak olan Ramazan Bayramı'nı sahnede geçirecek. Posta'nın haberine göre bayramda en yüksek kazanç Hadise'nin. İkinci sırada Gülşen ve Yıldız Tülbe var. Üçüncülük ise Serkan Kaya'da.

İşte ünlülerin kazançları ve konser verecekleri yerler:

Hadise

750 bin lira

Kıbrıs, Çeşme, Avusturya

Kenan Doğulu

300 bin lira

Çeşme

Sibel Can

450 bin lira

Kıbrıs-Antalya

Sıla

160 bin lira

Kıbrıs

Gülşen

650 bin lira

Antalya, Kıbrıs, Çeşme, Almanya

Aşkın Nur Yengi

160 bin lira

2 gün Kıbrıs, 1 gün Çeşme

Ebru Gündeş

450 bin lira

Kıbrıs, Antalya

Yıldız Tilbe

650 bin lira

Kıbrıs, Antalya, Çeşme

Aleyna Tilki

100 bin lira

Kıbrıs

Bülent Ersoy

500 bin lira

Kıbrıs, Çeşme, Antalya

Serkan Kaya

600 bin lira

Çeşme, Kıbrıs, İstanbul

Linet

350 bin lira

Kıbrıs, Antalya, Çeşme

Koray Avcı

150 bin lira

Kıbrıs

Muazzez Ersoy

100 bin lira

Kıbrıs

Volkan Konak

150 bin lira

Kıbrıs

Rober Hatemo

130 bin lira

Kıbrıs

Funda Arar

200 bin lira

Kıbrıs

Hande Yener

600 bin lira

Edirne, Mersin, Didim, Bodrum, Kıbrıs

Ayşe Hatun Önal

140 bin lira

Çeşme, Antalya

Selami Şahin

200 bin lira

Çeşme Kıbrıs