Ünlülerin nereli olduklarını duyunca şok olacaksınız! Hangi ünlü nereli?

Çoğu yurt dışında ya da İstanbul'da yaşayan ünlülerin aslen nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız.. Hangi ünlü nereli? Ünlülerin memleketlerini sizler için derledik..

ALEYNA TİLKİ - TRABZON/OF

KIVANÇ TATLITUĞ - ADANA

KENAN İMİRZALIOĞLU - ANKARA

NİLAY DENİZ - AYDIN

BARIŞ ARDUÇ - ANKARA

CAN YAMAN - YUGOSLAVYA

ÖZGE GÜREL - ANNESİ SELANİK GÖÇMENİ, BABASI ÇERKES

HADİSE - SİVAS

DİDEM BALÇIN - ANKARA

ESRA BİLGİÇ - ANKARA

BENSU SORAL - BURSA

HANDE ERÇEL - BALIKESİR

KADİR DOĞULU - MERSİN

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - İZMİR

FAHRİYE EVCEN - ANNESİ ÇERKES KÖKENLİ, BABASI KAVALA GÖÇMENİ

BURAK ÖZÇİVİT - GAZİANTEP