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  3. Ünlülerin nereli olduklarını duyunca şok olacaksınız! Hangi ünlü nereli?
06 Eylül 2020 Pazar 10:59 | Son Güncelleme:

Ünlülerin nereli olduklarını duyunca şok olacaksınız! Hangi ünlü nereli?

Ünlülerin nereli olduklarını duyunca şok olacaksınız! Hangi ünlü nereli"

Film yıldızları, ünlü şarkıcılar ve tüm sevdiğimiz ünlülerin aslen nereli olduklarını biliyor musunuz? İşte duyunca çok şaşıracağınız ünlülerin memleketleri...

Çoğu yurt dışında ya da İstanbul'da yaşayan ünlülerin aslen nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız.. Hangi ünlü nereli? Ünlülerin memleketlerini sizler için derledik.. 

ALEYNA TİLKİ - TRABZON/OF

KIVANÇ TATLITUĞ - ADANA

KENAN İMİRZALIOĞLU - ANKARA

NİLAY DENİZ - AYDIN

BARIŞ ARDUÇ - ANKARA

CAN YAMAN - YUGOSLAVYA 

ÖZGE GÜREL - ANNESİ SELANİK GÖÇMENİ, BABASI ÇERKES 

HADİSE - SİVAS

DİDEM BALÇIN - ANKARA 

ESRA BİLGİÇ - ANKARA 

BENSU SORAL - BURSA

HANDE ERÇEL - BALIKESİR

KADİR DOĞULU - MERSİN 

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - İZMİR

FAHRİYE EVCEN - ANNESİ ÇERKES KÖKENLİ, BABASI KAVALA GÖÇMENİ 

BURAK ÖZÇİVİT - GAZİANTEP

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