Ünlülerin nereli olduklarını duyunca şok olacaksınız! Hangi ünlü nereli?
Film yıldızları, ünlü şarkıcılar ve tüm sevdiğimiz ünlülerin aslen nereli olduklarını biliyor musunuz? İşte duyunca çok şaşıracağınız ünlülerin memleketleri...
Çoğu yurt dışında ya da İstanbul'da yaşayan ünlülerin aslen nereli olduklarını duyunca çok şaşıracaksınız.. Hangi ünlü nereli? Ünlülerin memleketlerini sizler için derledik..
ALEYNA TİLKİ - TRABZON/OF
KIVANÇ TATLITUĞ - ADANA
KENAN İMİRZALIOĞLU - ANKARA
NİLAY DENİZ - AYDIN
BARIŞ ARDUÇ - ANKARA
CAN YAMAN - YUGOSLAVYA
ÖZGE GÜREL - ANNESİ SELANİK GÖÇMENİ, BABASI ÇERKES
HADİSE - SİVAS
DİDEM BALÇIN - ANKARA
ESRA BİLGİÇ - ANKARA
BENSU SORAL - BURSA
HANDE ERÇEL - BALIKESİR
KADİR DOĞULU - MERSİN
ENGİN ALTAN DÜZYATAN - İZMİR
FAHRİYE EVCEN - ANNESİ ÇERKES KÖKENLİ, BABASI KAVALA GÖÇMENİ
BURAK ÖZÇİVİT - GAZİANTEP