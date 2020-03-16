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  3. Ünlülerin 'evdekeyfimizyerinde' hashtag'iyle ev yaşantıları...

Ünlülerin 'evdekeyfimizyerinde' hashtag'iyle ev yaşantıları...

Ünlülerin 'evdekeyfimizyerinde' hashtag'iyle ev yaşantıları...

Bakanlığın ‘Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın' sözlerine karşılık ünlüler, #evdekeyfimizyerinde hashtag'iyle evdeki yaşantılarını paylaştı.

Oyuncu İlker Kızmaz eşi Aslı Hanım ile mutfak hallerini paylaştı.

Tuba Büyüküstün de evde oturan isimlerden oldu. Oyuncu, 2,5 aydır bir türlü üzerinde çalışacak vakit bulamadığı resmine başlayabildiğini söyledi. 

Eser Yenerler, oğlu Kuzey’le vakit geçirdi. 

Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile televizyon izlerken çekilen karesine “Sosyal mesafeyi seviyoruz. Biz evden çıkmıyoruz. Keyfimiz de gayet yerinde” notunu düştü. 

Emel Sayın, kedisi Pati’yle oynadı. 

Popçu Berkay kızlarıyla evinde Galatasaray-Beşiktaş maçını izledi.  


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