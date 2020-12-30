Ünlülerin 2021'den beklentisi maskesiz bir yıl olsun

Zorlu geçen 2020 yılı hepimizde izler bırakırken, umudumuz 2021 oldu. Bizlerde bu yıl herkes gibi sıkıntılı ve bol tedbirli günler geçiren ünlülerle yıl değerlendirmesi yaptık, yeni seneden umutlarını konuştuk. İşlerinin başında olmayı özleyen yıldızlar, en önemlisinin ise sağlık olduğunu söyledi.

FUNDA ARAR: SARILABİLMEYİ ÖZLEDİM



2020’de başıma gelen en güzel şey, yapmış olduğum single ve maxi single çalışmalarım oldu. Müzik sektörü büyük sıkıntı yaşadı ve bu durum devam ediyor. Umarım 2021 sağlıklı geçer. Bu dönemi atlatırsak yeni bir albüm çıkarmak istiyorum ama önce sağlık.

IŞIN KARACA: URLA’DA YENİ BİR HAYAT



2020 yılında başıma gelen en güzel şey, yol arkadaşım Can Yapı ve kızımla Urla’da yeni bir hayata başlamak oldu. Hayatını müzik üretimi ile devam ettiren her emekçi gibi sahneye çıkmamak beni de çok üzdü.

BURCU ESMERSOY: ÖZEL VE GÜZELDİ!



Bende saklı kalsın ama çok güzel ve özeldi 2020. Sevdiklerimin, üzüntülerine ve kayıplarına ortak olmaya çalıştığım ama aynı zamanda kendimi tanımaya vakit bulduğum bir dönem oldu 2020.

EZGİ MOLA: BİR KEZ DAHA ŞÜKREDİYORUM



Sağlıkla sınanıyor olmak üzücü.Bir kez daha elim ayağım tutuyor, nefes alıyorum, çalışıyorum diye şükrettim. Bunun dışında garip ve zor bir yıldı. Umarım 2021 güzellikleriyle gelir.

MUAZZEZ ERSOY: SALGIN BİTSİN İSTİYORUM



Ailemden, sevdiklerimden hiç eksilmeden 2021’e girebilmek, başıma gelen en güzel şey. Bir an önce salgının bitmesini, vatanım ve dünya insanları için istiyor ve diliyorum.

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER: YENİ YILDA BİR CAN KURTARIN!



2020’de başımıza gelen en iyi sey, köpeğimiz ‘Genç’i ve ormandan kurtardığımız ‘İzmir’ adlı bir dişi köpeği evlat edinmek oldu. Lütfen siz de bir can kurtarın, yeni yıl dileğim budur. 2020 çok dramatik ve asosyal bir yıl oldu. Biz doğaya aşık bir çift olarak içimize, sakinliğe yöneldik. 2021 sağlık yılı olsun, inşallah.

İPEK AÇAR: EVLADIMDAN AYRI KALMAK ZORDU



Öyle bir yıldan geçtik ki hakikaten sağlığımız yerindeyse gerisi boş dediğimiz bir yıl oldu. Aslı Gönül yurtdışında okuyor. Tüm dünyada ölümcül bir virüs varken evlattan ayrı olmak daha da zordu. 2021, umarım sağlıklı bir yıl olur...

JESSİCA MAY: MASKESİZ BİR SENE DİLİYORUM



Sorgulamayı ve farklı düşünmeyi keşfettim. Herkese sağlık dolu, bol kazançlı, eskiden olduğu gibi maskesiz ve bol bol sosyalleştiğimiz, bir yıl diliyorum.



MAZHAR ALANSON: UMUDUM SAHNEDE OLMAK



2020’de başıma gelen en güzel şey, dede olacağımın haberini almak oldu. Benim için 2020, üzücü bir yıl geçirdiğim aynı zamanda bol bol üretim yaptığım bir yıl oldu. 2021’deki umudum yeniden konserler vermek...

GÖKÇE BAHADIR: 2020 ÜZDÜ AMA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ



2020’de başıma gelen en güzel şey ‘İzmir’in Kızları’nın sahnelenmesi oldu. Geçen yıl bizi çok üzdü ama aynı zamanda da çok şey öğretti. Umarım yeni yılla birlikte daha iyi günlere adım atıyor olacağız.