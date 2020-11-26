Ünlüleri sevindirecek yeni gelişme! Müzisyenlere 20 milyon TL destek

Sanat dünyasını sevindirecek haber Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan geldi. Fox TV’de konuşan Ersoy, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik sektörü için “MESAM gibi müzik birlikleriyle bir araya geldik. Aralık ayında ödeme yapacağız.15-20 milyon kaynak ayırdık” dedi. Kültür-sanat alanındaki yeni düzenlemeleri de anlatan Ersoy, yapılacakları ise şöyle sıraladı:

● Tiyatrolara yönelik KDV indirimi uygulamasını Haziran 2021’e uzattık.

● Tiyatrolara destekte ‘sahnelenme’ şartını kaldırdık.

● Tiyatroların ellerindeki dijital ürünleri destek için satın alıp, kendi mecralarımızda yayınlayacağız.

● Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) binası 27 Aralık’ta açılacak.

Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum, konser, sahne işleri ve festivallerin tamamen durduğunu belirterek “Çoğu müzisyen zorda kaldı. 150-200 liraya yevmiyeyle çalışan müzisyen arkadaşlarım var, bir meslektaşım enstrümanını satmak zorunda kalmıştı” demişti.



Işın Karaca, “Ekmeğini bu sektörden çıkaran binlerce insan var. Biz bu işi aşkla yapıyoruz ama sadece kendimizi düşünemeyiz” diyerek destek istemişti.

MESAM üyesi olan Selen Servi, “Sanatçı denilince herkes en tepedekileri hatırlıyor. Oysa müzisyen dediğin yevmiye ile çalışır. 5 aydır kazandığım para 1000 TL’nin altında. Tek isteğimiz bize sahip çıkılması” demişti.

Türk Halk Müziği’nin ünlü sesi Hilal Özdemir, pandemi sürecini çok zor geçirdiğini söyleyip, kirasını ödeyemediğini gözyaşları içerisinde anlatmıştı.