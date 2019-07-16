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Unutmak yok

Unutmak yok

15 Temmuz’un 3. yıldönümünde şehitler anısına törenler düzenlenirken sanat dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından demokrasi zaferi mesajı verdi. Hain darbe girişimini de lanetleyen ünlüler, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Demet Akalın: Unutmak yok! Şehitlerimize yüce Rabbimden rahmet diliyorum. 

Mustafa Ceceli: 15 Temmuz 2016... Darbeci zihniyete kilit vurulan, geçit verilmeyen, kalleşin planının ayağına dolandığı gece. Demokrasiye ve özgürlüğe canı pahasına sahip çıkan mekânı cennet şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. 

Deniz Seki: Tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Fatih Ürek: Unutmuyoruz, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. 

Yonca Evcimik: 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. 

Alişan: Cumhuriyet tarihinin en sinsi, en alçakça kalkışmalarından biriydi 15 Temmuz gecesi. Ama hesaba katmadıkları şey, mevzu vatansa gerisi teferruattır diyerek, tankların, silahların önüne atlayıp canını ortaya koyan yüce Türk milletiydi.. Allah’ım bir daha böyle bir gece bizlere yaşatmasın inşallah. 

Gamze Özçelik: O karanlık geceyi aydınlığa çıkaran, üzerimize oynanan oyunları bozan Allah’a Hamd-ü Senalar olsun. Ya Rabbim, şehitlerimize rahmet eyle. Gazilerimizi, o gece ve her daim vatanını korumak için canını ortaya koyan kardeşlerimizi, sabahlara kadar dualar ederek, ayetlerinle üzerimize koruma kalkanları ören canlarımızı razı olduğun kullarından eyle. Bizi vatansız, bizi yurtsuz, bizi ruhsuz, bizi sensiz bırakma Allah’ım... 

Seda Sayan: 15 Temmuz rahmetle ve gururla anıyoruz.

Mehmet Ali Erbil: Allah bir daha yaşatmasın.

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