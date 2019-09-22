Ünlülerden Neslican paylaşımı... 'Sen bizim saçlarımız, sol bacağımız olacaksın!'

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düşen Neslican Tay, vefat haberiyle tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Verdiği yaşam mücadelesiyle hafızalara kazınan Tay’a ünlüler de sosyal medyadan veda etti.

HERKESE ÖRNEK OLDUN

HADİSE: Neslican seninle hiç tanışmadım ama gücünü hep takip ettim. Senin mücadelen, yaşama sevincin ve hayata bakışın herkese örnek olsun. Sen bu dünyadan tüm güzelliğinle gittin.

BAŞAK DİZER: Ah Nesli gittiğin yerde huzurlu ol. Mücadelen çok güzeldi. bu hastalıkla uğraşan birçok insana umut oldun. Bize de umut olmuştun geçen yıl. Ne kadar çok insanin yüzünü güldürdün, bir bilsen...

SİNEM KOBAL: Hayatımızdan özel ve güçlü bir kadın geçti… Öyle ki hepimizin hayatına dokundu ve değiştirdi. İnancıyla, sevgisiyle ve gülüşüyle en zorlu yollarda çiçek açtı. Öğrettiğin tüm değerler için çok teşekkürler.

EBRU GÜNDEŞ: Sen o kadar acının içinde, nasıl gülümsedin. Acımıyor der gibiydin...

SERENAY SARIKAYA: Hepimize öyle duygular bırakıp gittin ki... Korkusuzluğun, cesaretin, inancın, yaşama sevincinle hepimize inanılmaz örnek oldun, bize önceliklerimizi yeniden hatırlattın... Hep var olacaksın...