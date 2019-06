Ünlüler oylarını böyle kullandı

Recep ASLAN

Beraberliğe ihtiyacımız var

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın, tekerlekli sandalyeyle oyunu kullandı. Beşiktaş’ta sandık başına geçen Arkın, “Türkiye’nin huzura, refaha, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe ihtiyacı var" dedi.

Hadise'nin Secim sıklığı

Popçu Hadise de sabah saatlerinde kayıtlı olduğu okula giderek vatandaşlık görevini yaptı. Beyaz takım bir elbise giyen Hadise, sosyal medyadan yayımladığı fotoğrafa ‘Oy ver’ mesajını yazdı.

El ele geldiler

Oyuncu Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

için Beykoz’da kullandı.

Bir Demet önlem

Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika, oyunu Beşiktaş’ta kullandı. Akbağ, görevlilere “İçeride prova yapabiliyor muyuz?” diye sordu. Sandık görevlilerinin “İçeride boş kağıt var” demesi üzerine Akbağ kabine girerek oy

kullandı.

Kutuplaşma azalsın

Acun Ilıcalı, oyunu Lütfi Banat İlkokulu’nda kullandı. Ilıcalı, ”Ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum. Kutuplaşmanın azalarak bitmesini diliyorum” dedi.

Sultan karşılaşma

Şarkıcı Sibel Can, oğlu Engin Can ile birlikte Ted Koleji’nde oy kullandı. 1010 numaralı sandıkta oyunu kullanan Can, okuldan ayrılırken usta oyuncu Türkan Şoray’la karşılaştı. Sultan ile sohbet eden Can, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçersiz oy paniği

Sezen Aksu, Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Mührü oy pusulasında biraz A Aksu, görevlilere, “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu.