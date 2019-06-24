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  3. Ünlüler oylarını böyle kullandı

Ünlüler oylarını böyle kullandı

Ünlüler oylarını böyle kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbullular sandık başına gitti. Vatandaşlık görevini yerine getiren sanat dünyasının ünlü isimleri sandık başında görüntülendi. Kimi yıldız isim ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere gittiği sandıkta oy kullanamayan Sezen Aksu bu sefer de geçersiz oy paniği yaşadı.

Recep ASLAN

Beraberliğe ihtiyacımız var

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın, tekerlekli sandalyeyle oyunu kullandı. Beşiktaş’ta sandık başına geçen Arkın, “Türkiye’nin huzura, refaha, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe ihtiyacı var" dedi. 

Hadise'nin Secim sıklığı

Popçu Hadise de sabah saatlerinde kayıtlı olduğu okula giderek vatandaşlık görevini yaptı. Beyaz takım bir elbise giyen Hadise, sosyal medyadan yayımladığı fotoğrafa ‘Oy ver’ mesajını yazdı.

El ele geldiler 

Oyuncu Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi 
için Beykoz’da kullandı. 

Bir Demet önlem

Demet Akbağ ve oğlu Ali Çika, oyunu Beşiktaş’ta kullandı. Akbağ, görevlilere “İçeride prova yapabiliyor muyuz?” diye sordu. Sandık görevlilerinin “İçeride boş kağıt var” demesi üzerine Akbağ kabine girerek oy 
kullandı. 

Kutuplaşma azalsın

Acun Ilıcalı, oyunu Lütfi Banat İlkokulu’nda kullandı. Ilıcalı, ”Ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum. Kutuplaşmanın azalarak bitmesini diliyorum” dedi. 

Sultan karşılaşma

Şarkıcı Sibel Can, oğlu Engin Can ile birlikte Ted Koleji’nde oy kullandı. 1010 numaralı sandıkta oyunu kullanan Can, okuldan ayrılırken usta oyuncu Türkan Şoray’la karşılaştı. Sultan ile sohbet eden Can, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geçersiz oy paniği 

Sezen Aksu, Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Mührü oy pusulasında biraz A Aksu, görevlilere, “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu.

 

 

 

 

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