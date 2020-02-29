Ünlüler Mehmetçik için tek yürek oldu
Tüm Türkiye İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından yapılan hain hava saldırısında şehit olan 33 kahramanımıza ağlıyor. Saldırıda yaralanan askerlerimiz tedavi altına alınırken bu alçak saldırı karşısında ünlü isimler duydukları acıyı sosyal medya hesaplarından yazdıkları notlarla dile getirdi. Derin üzüntülerini aktaran ünlü isimler, birlik ve beraberlik mesajı vererek ‘Önce vatan' dedi.
DERİN BİR ACI İÇİNDEYİM
Türkan Şoray
Derin bir acı içindeyim. Yüreğimiz dağlandı. 33 evladımızı kaybettik. Ailelerine Allah’tan sabırlar diliyorum. Nurlar içinde yatsınlar. İnşallah bu aldığımız son acı haber olur ve ülkemize barış gelir.
GÜN TEK YUMRUK OLMA GÜNÜ
İpek Açar
Gün birlik olma, tek yumruk olma günü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm dualarımız Mehmetçiğimize.
KALLEŞÇE SALDIRDILAR
Sinan Akçıl
Bize kalleşçe saldırmadan önce tarihimize bir baksaydın keşke, başımız sağ olsun. Önce vatan.
Oktay Kaynarca
Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun... Şehitlerimizin mekanı cennet, gazilerimizin şifaları tez olsun.
OCAKLARA ACI DÜŞTÜ
Beyazıt Öztürk
Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ocaklara acı düştü… Allah acılıailelerine sabır versin.
Acun Ilıcalı
Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin.
Hale Soygazi
Ocaklara düşen ateş bizi de yaktı. Çok üzücü. Başımız sağ olsun. Bir an önce bölgemizin kalıcı, barışçıl bir çözüme kavuşmasını diliyorum.
Cüneyt Arkın
İdlib’de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.
DUALARIMIZ KAHRAMANLARA
Tarkan
Başımız sağ olsun. İdlib’de hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Dualarım Mehmetçik’le...
YÜREĞİM YANIYOR
Hülya Koçyiğit
Mübarek gecede aldığımız haber, 33 Mehmetçiğimizin şehit edilmesi yüreğimi yaktı. Allah Türk Silahlı Kuvvetleri’ni korusun ve güç versin. Hakikaten yüreğim yanıyor. Şehitlerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimize sabır diliyorum.
Demet Akalın
Dualarımız sadece Mehmetçiğe. Çok üzgünüm. Kahroldum. Gün birlik ve beraberlik günüdür.
Murat Boz
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun.
İNŞALLAH SON BULUR
Ümit Besen
Yüreğimiz yandı bu mübarek gecede Allah’ım sana emanet kahraman askerlerimiz bu hain saldırılar inşallah son bulur.
Fatma Girik
Bugün karanlık bir sabaha uyandık. 33 çocuğumuz şehit oldu. Ailelerine sımsıkı sarılsam da acılarını bir iğne ucu kadar hafifletsem keşke ama hiçbir şey yüreğimizdeki bu acıyı soğutamaz.
Kerem Alışık
Canımız çok yandı, acımız çok büyük, yüreğimiz kan ağlıyor. 33 evladımızı yitirdik. Ailelerinin acısını yüreğimde hissediyorum. Kalbim Mehmetçiğimizle çarpıyor. Bölgeye, ülkemize kalıcı barışın gelmesi en büyük duam.
Aslı Tandoğan
İçim paramparça… Boğazım düğüm düğüm… Allah’ım sen koru Mehmetçiğimizi… Şehitlerimize rahmet eyle...
Deniz Seki
Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine, Allah yardımcımız olsun. Dualarımız Mehmetçiğimizle.
Derya Şensoy
Çok üzgünüm, söyleyecek hiçbir söz yok... Başımız sağ olsun.
Behzat Uygur
Mehmetçiklerimiz... Çok çok acı… Allah’ım analarına babalarına sabır ver.
İdo Tatlıses
Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah... Çok şey geliyor tabii içimden ama... Allah milletimizin ve ordumuzun yardımcısı olsun.
Demet Akbağ
İdlib’de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim.