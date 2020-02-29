Ünlüler Mehmetçik için tek yürek oldu

DERİN BİR ACI İÇİNDEYİM

Türkan Şoray

Derin bir acı içindeyim. Yüreğimiz dağlandı. 33 evladımızı kaybettik. Ailelerine Allah’tan sabırlar diliyorum. Nurlar içinde yatsınlar. İnşallah bu aldığımız son acı haber olur ve ülkemize barış gelir.

GÜN TEK YUMRUK OLMA GÜNÜ

İpek Açar

Gün birlik olma, tek yumruk olma günü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm dualarımız Mehmetçiğimize.

KALLEŞÇE SALDIRDILAR

Sinan Akçıl

Bize kalleşçe saldırmadan önce tarihimize bir baksaydın keşke, başımız sağ olsun. Önce vatan.

Oktay Kaynarca

Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun... Şehitlerimizin mekanı cennet, gazilerimizin şifaları tez olsun.

OCAKLARA ACI DÜŞTÜ

Beyazıt Öztürk

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ocaklara acı düştü… Allah acılıailelerine sabır versin.

Acun Ilıcalı

Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin.

Hale Soygazi

Ocaklara düşen ateş bizi de yaktı. Çok üzücü. Başımız sağ olsun. Bir an önce bölgemizin kalıcı, barışçıl bir çözüme kavuşmasını diliyorum.

Cüneyt Arkın

İdlib’de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

DUALARIMIZ KAHRAMANLARA

Tarkan

Başımız sağ olsun. İdlib’de hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Dualarım Mehmetçik’le...

YÜREĞİM YANIYOR

Hülya Koçyiğit

Mübarek gecede aldığımız haber, 33 Mehmetçiğimizin şehit edilmesi yüreğimi yaktı. Allah Türk Silahlı Kuvvetleri’ni korusun ve güç versin. Hakikaten yüreğim yanıyor. Şehitlerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimize sabır diliyorum.

Demet Akalın

Dualarımız sadece Mehmetçiğe. Çok üzgünüm. Kahroldum. Gün birlik ve beraberlik günüdür.

Murat Boz

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum. Çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun.

İNŞALLAH SON BULUR

Ümit Besen

Yüreğimiz yandı bu mübarek gecede Allah’ım sana emanet kahraman askerlerimiz bu hain saldırılar inşallah son bulur.

Fatma Girik

Bugün karanlık bir sabaha uyandık. 33 çocuğumuz şehit oldu. Ailelerine sımsıkı sarılsam da acılarını bir iğne ucu kadar hafifletsem keşke ama hiçbir şey yüreğimizdeki bu acıyı soğutamaz.

Kerem Alışık

Canımız çok yandı, acımız çok büyük, yüreğimiz kan ağlıyor. 33 evladımızı yitirdik. Ailelerinin acısını yüreğimde hissediyorum. Kalbim Mehmetçiğimizle çarpıyor. Bölgeye, ülkemize kalıcı barışın gelmesi en büyük duam.

Aslı Tandoğan

İçim paramparça… Boğazım düğüm düğüm… Allah’ım sen koru Mehmetçiğimizi… Şehitlerimize rahmet eyle...

Deniz Seki

Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine, Allah yardımcımız olsun. Dualarımız Mehmetçiğimizle.

Derya Şensoy

Çok üzgünüm, söyleyecek hiçbir söz yok... Başımız sağ olsun.

Behzat Uygur

Mehmetçiklerimiz... Çok çok acı… Allah’ım analarına babalarına sabır ver.

İdo Tatlıses

Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah... Çok şey geliyor tabii içimden ama... Allah milletimizin ve ordumuzun yardımcısı olsun.

Demet Akbağ

İdlib’de gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim.