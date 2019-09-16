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Ünlüler kutlamada

Ünlüler kutlamada

Ünlülerin estetik cerrahı Op. Dr. Bilgehan Aydın, yeni yaşını sanat dünyasının tanıdık isimleriyle birlikte kutladı.

Recep ASLAN

Nişantaşı’ndaki Müşkülpesent’teki kutlamaya, Nuri Alço, Erkan Can, Wilma Elles, Banu Zorlu ve Nez katıldı. Alço, 10 yıldır aşk yaşadığı 35 yaşındaki Burcu Sezginoğlu’na evlenme teklifi etmişti. Alço evlilik tarihlerinin belli olduğunu fakat bunu daha sonra açıklayacaklarını söyledi. Sezginoğlu’nun, Nuri Alço için ‘kıskanç’ iması yapması da dikkatleri çekti. Erkan Can ise meslektaşı Güven Kıraç ile beraber video platformu Youtube’da kanal açtıklarını söyledi. 

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