Ünlüler 'Biz bize yeteriz' dedi

RECEP ASLAN



Korona virüse karşı başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na iş ve siyaset dünyasının yanı sıra ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ yardım kampanyası için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yardım hesabı açıldı ve yıldız isimlerde bağışa destek oldu.

Sunucu Müge Anlı, sunduğu canlı yayın programında yardım kampanyası hakkında bilgi verdi ve 100 bin TL bağış yaptığını aktardı.

İpek Açar: Biz Türk halkı olarak zor zamanlarda yek yürek olmayı çok iyi bilen bir milletiz. Biz bize gerçekten yeteriz. Bizde aile olarak bu kampanyaya tüm desteğimizi veriyoruz. Bu zor zamanları Allah’ın izni ve birbirimize verdiğimiz destek ile aşacağız inşallah.

Polat Yağcı, Hande Yener, Serkan Kaya ve Kutsi’de kampanyaya destek vererek bağışta bulundu.

Mustafa Ceceli, sosyal medyadan meslektaşlarına seslenerek destek olmaya çağırdı. Kampanyaya 50 bin TL bağışlayan popçu ‘Sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle’ temennisinde bulundu.



Alişan: Devletimiz taşın altına elini koyup, elinden geleni yapıyor. Eski günlerimize geri döneceğime inancım tam. Kampanyayı destekliyorum. Milli birlik ve beraberliğimizi göstereceğimiz günler geldi. Türk milleti olarak el ele verip bu düşmanı yeneceğiz hiç şüphem yok.

ABD'li sanatçı Della Miles, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı. Sanatçı dekontu paylaşarak bağış miktarını açıklamadı.

Aslı Hüner: Zaman birlik olma zamanı bir elin nesi var iki elin sesi var. Birlikten güç doğar inancıyla hareket etmeliyiz. Bu kampanyayı sonuna kadar destekliyorum. Ben de üzerime düşen görevi yaptım. Devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın aldığı tüm kararları destekliyoruz.

Muazzez Ersoy: Bu illet nedeniyle el ele veremesek de, elbirliğiyle ben de "biz bize yeteriz" diyorum. İmkanı olan herkesin, geçim sıkıntısı yaşayan kardeşlerine yardım için gücü yettiğince az ya da çok demeden, elini taşın altına koyması hem vatan borcudur, hem de gönül huzurudur. Ben de kampanyaya desteğimi vereceğim.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra Sağlık Bakanlığı'na destek verdi. Yaptığı bağışın dekontunu paylaşan Gökbakar, bağış miktarıyla ilgili bilgi vermedi.

Şarkıcı Haluk Levent ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 30 bin TL bağış yaparak destek verdi. Ayrıca sanatçının reklam yüzü olduğu ‘Baby Turco’ bebek bezi markası, kendi web sitelerinden elde edilecek gelirin Levent’in başında bulunduğu AHBAP Derneği’ne bağışlanacağını duyurdu.