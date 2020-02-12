Ünlüler arasında 'Aslıhan Doğan Turan' akımı! Ayşegül Doğan ve Helin Avşar şaşırttı

Adını ‘İşte Benim Stilim’ yarışmasıyla duyuran Ayşegül Doğan yaptırdığı estetiklerle Aslıhan Doğan Turan’a ikizi kadar benzemeyi başardı. Helin Avşar da geçenlerde bu akıma kapıldı. Bunlara karşılık Aslıhan Doğan Turan da ‘Sadece dudağımda dolgu var’ diyor.

Helin Avşar karşılaştırmadan hoşlanmadı ve sarışın oldu

Ayşegül Doğan kendisini eleştirenlere sinir olup engeli basıyor. Helin Avşar ise bu karşılaştırmadan hoşlanmadı. Tekrar sarışın oldu.