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  3. Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, Merve Yorgancılar ile nişanlandı

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, Merve Yorgancılar ile nişanlandı

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, Merve Yorgancılar ile nişanlandı

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, evlilik yolunda ilk adımı attı. Işıtmak, bir süredir ilişki yaşadığı Merve Yorgancılar ile nişanlandı.

Youtube'da yayınladığı videolar ile tanınan Orkun Işıtmak, sevgilisi Merve Yorgancılar ile nişanlandı. Ünlü Youtuberhaberi sosyal medyadan duyurdu. 

'LÜTFEN NAZAR DEĞMESİN'

Instagram hesabından nişan fotoğraflarını paylaşan Işıtmak, paylaşımına "Lütfen nazar değmesin. Bu YouTuber buna bir şey olmaz deyip kahveme acı biber koydular..." notunu düştü.


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