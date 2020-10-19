Ünlü yönetmen Safa Önal'dan 'Filmlerimi izinsiz kullandınız' davası

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, Safa Önal’ın ‘Dila Hanım’, ‘Doktor Civanım’ ve ‘Bodrum Hakimi’ gibi davaya konu toplam 28 filmin senaryo, diyalog ve hikâye yazarı sıfatıyla eser sahibi olduğu belirtildi. Dilekçede davaya konu sinema filmlerinin hikâye, senaryo ve diyaloglarının 1962 ile 1988 yılları arasında oluşturulduğu anlatıldı.

HAKLARIM İHLAL EDİLDİ



Filmlerin, yapım şirketinin YouTube kanalından yayınlandığı ifade edilen dilekçede “Yapım şirketi Önal’ın mali ve manevi haklarını açıkça ihlal etmiştir. Önal’ın filmler üzerinde ilim ve edebiyat eseri sahibi olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından da kabul edilmektedir” denildi. Önal, her türlü tazminat talebini saklı tutarak, izinsiz kullanımın giderilmesini istedi.