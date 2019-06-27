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  3. Ünlü yıldız Ariana Grande'nin yediği lolipop satışa çıkarıldı

Ünlü yıldız Ariana Grande'nin yediği lolipop satışa çıkarıldı

Ünlü yıldız Ariana Grande'nin yediği lolipop satışa çıkarıldı

Ünlü yıldız Ariana Grande'nin, konserinde yedikten sonra sonra hayranlarına fırlattığı lolipop, 50 bin dolara satışa çıktı

Geçtiğimiz günlerde sahneye elinde lolipopla çıkan ünlü şarkıcı Ariana Grande, sahnede elinde yediği lolipopu hayranlarına fırlatmıştı. Lolipopu yakalayan kişinin  geç kalmadan durumu fırsata çevirdiği ve 50 bin dolara satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Bu durum sosyal medyada, “Herkes kafayı sıyırmış” yorumuna neden oldu.

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