Mahmut Tuncer isyan etti! 'Öldü' söylentisine sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, bugün sosyal medyada çıkan "hayatını kaybetti" haberlerine isyan etti. Bu haberlerin kendisini çok zor duruma düşürdüğünü söyleyen Tuncer " Üç ayda bir beni öldürüyorlar. Bunu kim yayıyor öğrenmek istiyorum. Suç duyurusunda bulunacağım. Ablam bu haberleri görünce hastanelik olmuş. Şimdi onun yanına gideceğim. Kızım ağlaya ağlaya annesini aramış. Bunu bize neden yaşatıyorlar yazık değil mi! Böyle vicdansızlık olmaz" dedi.