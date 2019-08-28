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  3. Mahmut Tuncer isyan etti! 'Öldü' söylentisine sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım

Mahmut Tuncer isyan etti! 'Öldü' söylentisine sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım

Mahmut Tuncer isyan etti! 'Öldü' söylentisine sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım

‘Mahmut Tuncer öldü’ haberlerine yanıt geldi. İki yıl önceki fıtık ameliyatı görüntüleri ‘öldü’ haberleriyle servis edilen türkücü Mahmut Tuncer, isyan etti.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, bugün sosyal medyada çıkan "hayatını kaybetti" haberlerine isyan etti. Bu haberlerin kendisini çok zor duruma düşürdüğünü söyleyen Tuncer " Üç ayda bir beni öldürüyorlar. Bunu kim yayıyor öğrenmek istiyorum. Suç duyurusunda bulunacağım. Ablam bu haberleri görünce hastanelik olmuş. Şimdi onun yanına gideceğim. Kızım ağlaya ağlaya annesini aramış. Bunu bize neden yaşatıyorlar yazık değil mi! Böyle vicdansızlık olmaz" dedi.

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