Seda Sayan'ı karşılarında görünce şaşırdılar! Gelinim Mutfakta yarışmacılarının kamera yansıyan görüntüleri

Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarından izleyici ile buluşamaya devam ediyor. Bugün 611. bölümü ile ekran gelen yarışma programında gelinler ve kayınvalideler ünlü sunucuyu karşılarında görünce şaşırdılar. Klasikleşmiş Gelinim Mutfakta müziği olmaması yarışmacıları şaşırttı. Eğlenceli ve keyifli zamanların yaşandığı o an kameralara yansıdı.

Programda bugün ekrana gelen yeni bölümü Seda Sayan ile başladı. Yarışmacılar, farklı bir müzik ile açılması karşısında şaşırdılar. Fonda Seda Sayan'ın söylediği bir şarkı yer alınca gelinleri ve kayınvalideleri heyecanlandırdı. Stüdyoya ünlü sunucu Seda Sayan'ın girmesiyle yarışmacılar şaşkınlık ve sevinçlerini gizleyemedi.

İşte Gelinim Mutfakta'da yarışmacılarının kamera yansıyan o anları...



