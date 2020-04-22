Ünlü sunucu Petek Dinçöz mahkemeye koştu! 12 milyon TL'lik icra takibi

Petek Dinçöz, bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Arım Balım Peteğim' programındaki yapımcısıyla mahkemelik oldu. Dinçöz, sunuculuk ve orkestra gibi masraflarının karşılanmadığını belirtip şikayette bulundu. 12 milyon liralık icra takibi başlatılan şirket itiraz etti, ancak karar değişmedi.

HESAPLAR BOŞALTILDI

Şarkıcı, icra yoluyla parayı tahsil etmek istedi ancak şirket üzerine kayıtlı gayrimenkul ve mal varlığı bulunamadı. Dinçöz, şirketin planlı şekilde hesaplarını boşalttığını ve bu nedenle zarara uğradığını belirtip İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.