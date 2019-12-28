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  3. Ünlü sunucu Müge Dağıstanlı'yı yıkan haber! Babası hayatını kaybetti

Ünlü sunucu Müge Dağıstanlı'yı yıkan haber! Babası hayatını kaybetti

Ünlü sunucu Müge Dağıstanlı'yı yıkan haber! Babası hayatını kaybetti

2. Sayfa programının sunucularından olan, aynı zamanda Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın babası Güngör Abdullah Dağıstanlı (79), Antalya'da evinde düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Astur Manolya Sitesi'nde yalnız yaşayan Güngör Abdullah Dağıstanlı'yı göremeyen komşuları, saat 13.30 sıralarında evine gitti. Zili çalan komşuları, kapıyı açan olmayınca giriş kattaki eve pencereden girdi. İçerden aldıkları anahtarla kapıyı açan komşuları, Güngör Abdullah Dağıstanlı'yı banyoda yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağıstanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Dağıstanlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dağıstanlı'nın banyonda ıslak zemin nedeniyle kayıp düştüğü, buna bağlı olarak da yaşamını yitirdiği belirtildi.

(DHA)


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