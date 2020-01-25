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  3. Ünlü sunucu Ece Erken gündüz vakti saldırıya uğradı!

Ünlü sunucu Ece Erken gündüz vakti saldırıya uğradı!

Ünlü sunucu Ece Erken gündüz vakti saldırıya uğradı!

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, gündüz vakti saldırıya uğradığını açıkladı.

Seyrantepe’de araç içindeyken bir erkek şahıs tarafından aracının önünün kesildiğini ve kendisine “biraz geri çekil” sözlerini sarf ettiğini söyleyen Erken, “Tanışmıyoruz siz’li biz’li konuşalım” dedim. Karşı taraf bu sefer “o zaman geri çekilir misiniz lan” dediğini anlattı.

Yaşadığı anları cep telefonu kamerasına kaydeden Erken “Oğlum Eymen yanımdaydı. Adam camları yumruklamaya başladı. Kameraya çekince de yalan söylemeye başladı” dedi.


Ünlü sunucu gündüz vakti saldırıya uğradı!
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