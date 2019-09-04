Ünlü sunucu Bircan Bali, avukat Ömer Gezen ile evlendi

'Söylemezsem Olmaz' isimli programın sunuculuğunu yapan Bircan Bali, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı Ömer Gezen'den evlilik teklifi almış ancak ikili kısa bir süre sonra ayrılmıştı.

EVLENDİĞİNİ DUYURDU

Özel hayatı hakkında sessizliğini koruyan Bali, bugün takipçilerini şaşkına çeviren bir paylaşım yaptı. Instagram hesabından evlilik cüzdanı fotoğrafı paylaşan Bali, Ömer Gezen ile evlendiğini duyurdu. Bali'nin paylaşımına birlikte program sunduğu Ece Erken başta olmak üzere Seda Sayan ve Merve Özbey'den tebrik yorumu geldi.

BİRCAN BALİ KİMDİR?

Bircan Bali, 4 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Muğla Üniversitesi'nden mezun olan Bircan Bali, 6 Temmuz 2013 tarihinde Şenol İpek'le evlenmiştir. Muğla Üniversitesi’nden mezun olmuştur. 2017 yılında Söylemezsem Olmaz programında, "Kocam beni kesin aldatmıştır" açıklaması ile uzun süre gündemde kalmıştır. Bircan Bali'nin baba tarafından memleketi aslen Adana’dır.

Geçtiğimiz sene Şenol İpek ile boşanma kararını sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyuran Bali, Ömer Gezen ile aşk yaşamaktadır. Bali, bir süredir aşk yaşadığı avukat Ömer Gezen'den evlilik teklifi aldığını ise sosyal medya hesabından takipçilerine duyurmuştur.