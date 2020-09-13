Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun yeni imajı sosyal medyada olay oldu!

Gençlik döneminde futbolculuk ve hakemlik yapan Erman Toroğlu spor yorumculuğunda devam ediyor. A Spor ekranlarında futbol gündemini ve süper lig maçlarını yorumlayan Toroğlu Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşması sonrası izleyici karşısına çıktı.



Toroğlu’nun saçlarının ve sakallarının stilini değiştirmesi ise izleyicilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada da gündem olan Toroğlu’nun yeni tarzı bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazıları tarafından eleştirildi. İşte Toroğlu’nun yeni imajı...