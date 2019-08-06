Ünlü senarist Umur Bugay hayatını kaybetti

Yaşamı boyunca birçok tiyatro vesinema çalışmasında imzası bulunan, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmini senaryolaştıran Bugay, 1988 yılından itibaren ekran fenomeni haline gelen dizi film ‘Bizimkiler'in de senaristiydi. Bugay'ın ödülleri arasında, 1976 yılında Antalya Film Festivali'nde eniyi senaryo ödülünü aldığı ve Uğur Dündar'ın başrolde oynadığı İşte Hayat filmi de yer alıyor. Yılmaz Güney'in başrolde yer aldığı ‘Cemil' ile Kemal Sunal'ın başrolde olduğu ‘Kapıcılar Kralı','Çöpçüler Kralı', ‘Davacı', ‘Düttürü Dünya' adlı sinema filmlerinin senaryolarını da Umur Bugay yazmıştı.

UMUR BUGAY KİMDİR?

Umur Bugay, 1941 yılında Ankara‘da dünyaya geldi. 1959'da İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdikten sonra 1964'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1962'de Arena Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. 1972 yılına kadar Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu, Halk Oyuncuları ve Dostlar Tiyatrosu'nda, oyuncu, yönetmen, dramaturg olarak görev yaptı. Aynı yıl tiyatro oyun yazarlığına başladı. Yazdığı oyunların çoğu Devekuşu Kabare Tiyatrosu‘nda sahnelendi. 1975'ten sonra mizah ağırlıklı öyküleri çeşitli gazete ve dergilerde yayımlandı. 1974'te Atıf Yılmaz ile yazdığı bir çingenenin yaşamını konu alan ‘Cemil' adlı senaryosunu Yılmaz Güney beyaz perdeye aktardı. Atıf Yılmaz‘ın yönettiği, ‘Hasip ile Nasip', ‘Deli Yusuf' filmleri ile Uğur Dündar'ın başrolde bir gazeteciyi canlandırdığı ‘İşte Hayat' adlı filmlerin senaryolarınaimza attı. Yönetmen Ertem Eğilmez‘in, yazar Rıfat Ilgaz‘ın ‘Hababam Sınıfı' adlı kitabından sinemaya uyarladığı efsanevi serinin ilk senaryosunda da Umur Bugay'ın imzası yer aldı. 1977 yılında, İstanbul Şehir Tiyatroları Tiyatrosu ‘nda, “Bizler ve Bizler”,adlı oyunu sahnelendi. 1977 yılından itibaren Zeki Ökten ile yönetmen – senarist işbirliği içinde olan Umur Bugay, ‘Kapıcılar Kralı', ‘Çöpçüler Kralı', ‘Pisi Pisi', ‘Yoksul', 'Davacı' ve ‘Düttürü Dünya' adlı filmlerin senaryolarını oluşturdu. Aynı yıllarda, Memduh Ün‘ün yönettiği, ‘Postacı', Zeki Alasya‘nın yönettiği, ‘Aslan Bacanak' adlı filmlerin senaryolarını da yazdı. 1983'te Kent Oyuncuları Tiyatrosu'nda, ‘Bir Kadın Bir Erkek' adlı oyunu sahneye konuldu. 1988'te yazmaya başladığı ‘Bizimkiler' adlı televizyon dizisinin TRT'de gösterilmesiyle büyük ünyaptı. 1993'te ‘Yazlıkçılar' adlı 6 yıl süren, 40 bölümlük TV dizisinin senaryosunu yazmaya başladı. ‘Saygılar Bizden', ‘Oğlum Adam Olacak', ‘Komşu Komşu','Koltuk Sevdası' televizyon dizilerinin de senaryolarını yazdı. 1999'da yönetmenliğini Yalçın Yelence`nin yaptığı ‘Duruşma' adlı sinema filminin senaristliği ve yapımcılığını üstlendi. 2000 yılında sahnelenen ‘Oğlum Adam Olacak' adlı müzikli tiyatro oyunun dramaturgluğunu yaptı. 2002 yapımı, yönetmenliğini Zeki Alasya`nın yaptığı, ‘Rus Gelin' adlı komedi filminin senaristliğini ve yapımcılığını üstlendi. Bugay'ın gülmece öykülerinden oluşan ‘Türk Küçükleri' adlı bir kitabı var. Evli ve iki çocuk babası olan Bugay, 6 Ağustos 2019'da hayatını kaybetti.

UMUR BUGAY'IN YAZDIĞI SENARYOLAR?

Rating Kasabası, Büyük Umutlar, Hayat A.Ş., Zor Adam, Deli Yusuf, Tuzak, Hasip ile Nasip, Hababam Sınıfı, Aslan Bacanak, Pisi Pisi, Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı, Yoksul, Davacı, Düttürü Dünya, Postacı, Duruşma, Rus Gelin, Haneler, Reklâmlar, Bizimkiler, Yazlıkçılar, Saygılar Bizden, Oğlum Adam Olacak, Komşu Komşu, Koltuk Sevdası.