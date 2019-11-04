Hazer Amani ile ilişki yaşayan Sıla aşka geldi: 'Oyun arkadaşım, sevgilim'

Ahmet Kural ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Sıla, 7 ay önce ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki sürdüren Sıla, kural bozdu.

'OYUN ARKADAŞIM, SEVGİLİM'

Özel hayatıyla ilgili paylaşım yapmaktan kaçınan şarkıcı, son olarak Hazer Amani'nin bir karesini Instagram hesabından paylaşarak "Oyun arkadaşım, sevgilim" notunu düştü. Sıla'nın bu paylaşımı hayranlarını şaşırttı.

Geçtiğimiz haftalarda da Hazer Amani, Sıla ile olan fotoğrafını paylaşıp "Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim" notunu düşmüştü.