Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6925
  • 6,3561
  • 276.591
  • 100012
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hazer Amani ile ilişki yaşayan Sıla aşka geldi: 'Oyun arkadaşım, sevgilim'

Hazer Amani ile ilişki yaşayan Sıla aşka geldi: 'Oyun arkadaşım, sevgilim'

Hazer Amani ile ilişki yaşayan Sıla aşka geldi: 'Oyun arkadaşım, sevgilim'

Uzun süredir Hazer Amani ile ilişkisini gizli yaşamayı tercih eden Sıla aşka geldi. Sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı herkesi şaşırttı.

Ahmet Kural ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Sıla, 7 ay önce ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşamaya başlamıştı. Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki sürdüren Sıla, kural bozdu.

'OYUN ARKADAŞIM, SEVGİLİM'

Özel hayatıyla ilgili paylaşım yapmaktan kaçınan şarkıcı, son olarak Hazer Amani'nin bir karesini Instagram hesabından paylaşarak "Oyun arkadaşım, sevgilim" notunu düştü. Sıla'nın bu paylaşımı hayranlarını şaşırttı.

Geçtiğimiz haftalarda da Hazer Amani, Sıla ile olan fotoğrafını paylaşıp "Sevdiğim, yoldaşım, oyun arkadaşım, canım benim" notunu düşmüştü.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mert Fırat'a büyük şok! Performansı beğenilmedi, sette kriz çıktı
Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi! 'Serenay ile...'
Meltem Miraloğlu yine şaşırttı! 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'
Serdar Ortaç'tan şoke eden Chloe yorumu! 'Allah'tan boşandık'
Şimdi de övgü yağdırdı! 'Can akıllı çocuk'
<p>Valilikten yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkınd

Görevden Alınan Belediye Başkanı Zorla Belediyeye Girmeye Çalıştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Side Sualtı Müzesi 50 bin ziyaretçi ağırladı

Google Earth ile Yunanistan'da 'tanımlanamayan cisim' bulundu