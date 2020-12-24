Ünlü şarkıcı Tuğba Yurt bir ilke imza attı!

Ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, Amerikalı Katy Perry’den sonra sanal gerçeklik tekniğiyle klip çeken ilk isim oldu. Ülkemizde de bir ilke imza atan Yurt 40 kişilik bir ekiple çalıştı. YouTube platformuna eklenen VR Virtual yani sanal gerçeklik özelliklerine uygun olarak gerçekleştirilen müzik klibinin 2021 yılında yayınlanacağı belirtildi.



Tuğba Yurt bu yöntemle ilgili olarak: “Öncelikle VR (Virtual Realty) yani sanal gerçeklik teknolojisi tüm dünyada hızla yayılıyor. Ben de evde kaldığımız bu dönemde dinleyicilerime YouTube kanalımdan ilginç ve farklı bir sürpriz yapmak istedim. Türkiye’de bu tarz çekim yapan ilk şarkıcı olmak çok heyecan verici. Bu mini VR konserden izleyenlerin keyif alacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Daha önce de ülkemizde Düşdünya, İdo Tatlıses gibi isimlerin 360 dereceli videolu klipleri olmuştu.