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  • Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün Ankara Antlaşması ile Londra'ya yerleşti
27 Kasım 2020 Cuma 14:12 | Son Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün Ankara Antlaşması ile Londra'ya yerleşti

Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün Ankara Antlaşması ile Londra'ya yerleşti

Ülkemizi 2006 yılında Eurovision'da da temsil eden ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Antlaşması ile İngiltere'ye yerleştiğini açıkladı. Ünlü isim bundan sonra Londra'da yaşayacak. Sibel Tüzün, Eurovision'da 'Süperstar' şarkısını söylemişti...

Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye yerleştiğini, bundan sonra hayatını Londra'da devam ettireceğini duyurdu.

Tüzün'ün yaptığı açıklama da şu şekilde:

"Ben de Ağustos 2020 tarihinde Ankara Antlaşması ile İngiltere'ye geldim ve çocuklarımla birlikte Londra'lı oldum.Banka, ev, okul,şirket işleri tamamlayınca sosyalleşmeye anca fırsat bulabildim."

ANKARA ANTLAŞMASI NEDİR?

Ankara Antlaşması (European Community Association Agreement - ECAA ), 1963 yılında Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında Ankara'da imzalanmıştır. Bu antlaşma çerçevesinde hayata geçirilen Ankara Anlaşması (ECAA) Vizesi, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına İngiltere Birleşik Krallığı’nda kendi işini kurma ve İngiltere’de yerleşik yaşama hakkı sağlayan vize tipidir.Ankara Antlaşması İngiltere vizesi başvurusunda bulunan kişilerin İngiltere’de iş yeri açma, işçi çalıştırma zorunluluğu yoktur. Kişi eğitimini aldığı ya da meslek edindiği iş ile ilgili alanda çalışabilmektedir.

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