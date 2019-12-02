Ünlü şarkıcı Merve Özbey nişanlandı

Sosyal medyadan sıklıkla aşkını dile getiren Merve Özbey, Kenan Koçak ile nişan fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Özbey paylaşımına "Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun?? 01.12.2019" notunu ekledi.

Paylaştığı fotoğraf ile nişanlısını etiketleyen ünlü yıldız, "Biz hazırız sizi bekliyoruz" yazdı.

Merve Özbey'in Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ünlü ismin nişan töreni aile arasında gerçekleşti.