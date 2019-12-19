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  3. Ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı alevler içinde! 12 kişi canını zor kurtardı

Ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı alevler içinde! 12 kişi canını zor kurtardı

Ünlü şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı alevler içinde! 12 kişi canını zor kurtardı

Amerikalı şarkıcı Marc Anthony'nin lüks yatı, içinde 12 kişinin bulunduğu sırada aniden yanmaya başladı. İnsanlar canını zor kurtarırken, bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi.

Marc Anthony’e ait 7 milyon dolar değerindeki Andiamo adlı süper lüks yat, sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde demirli olduğu Miami'deki limanda yanmaya başladı. 

Yatta bulunan 12 kişi hemen yatı terk etti. Kısa sürede büyüyen yangına denizden ve karadan 45 itfaiye görevlisi müdahale etti. Yangının söndürülmesi sonrası yat sulara gömüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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