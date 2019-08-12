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  3. Ünlü şarkıcı Mansur Ark kıyafetleriyle denize atladı

Ünlü şarkıcı Mansur Ark kıyafetleriyle denize atladı

Ünlü şarkıcı Mansur Ark kıyafetleriyle denize atladı

90'lı yıllara damga vuran isimlerden Mansur Ark, önceki gün Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Ark, sahne biter bitmek kıyafetleriyle denize atlayarak herkesi şaşırttı.

Bodrum'da hayranlarıyla bir araya gelen şarkıcı Mansur Ark, 90'lar konseptli konserinde nostalji rüzgarları estirdi. Ünlü şarkıcıya kendisini dinlemeye gelen hayranları eşlik etti. Performansı bittikten sonra hayranlarıyla tek tek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

KIYAFETLERİYLE DENİZE ATLADI

Konserin ardından Muğla'nın bunaltıcı sıcağına dayanamayan Mansur Ark, kıyafetleriyle denize atladı. Kartal işareti yaparak denize atlayan Ark'ın atlayışı herkesi şaşırttı.

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