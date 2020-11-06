Ünlü şarkıcı Halil Sezai tekrar adliye yolunda

İstanbul Tuzla’da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai, adliyeye çağrıldı. Halil Sezai'nin kendisi hakkında verilen kararın canlı olarak okunması için 15 gün içerisinde mahkemeye gitmesi gerekiyor.

Sezai, 15 Eylül’de yaşlı komşusu Hüseyin Meriç’i darp etmişti.