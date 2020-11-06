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06 Kasım 2020 Cuma 22:31 | Son Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Halil Sezai tekrar adliye yolunda

Ünlü şarkıcı Halil Sezai tekrar adliye yolunda

İstanbul'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai, adliyeye çağrıldı.

İstanbul Tuzla’da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai, adliyeye çağrıldı. Halil Sezai'nin kendisi hakkında verilen kararın canlı olarak okunması için 15 gün içerisinde mahkemeye gitmesi gerekiyor. 

Sezai, 15 Eylül’de yaşlı komşusu Hüseyin Meriç’i darp etmişti. 

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