Ünlü şarkıcı Gülşen estetik mi yaptırdı? O paylaşımı çok konuşuldu!
Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla olay oldu. Değişimiyle çok konuşulan popçunun estetik yaptırdığı iddia edildi.
Gülşen, oğlu Azur Benan’ın eğitimi için Londra’ya gitti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı ‘Azur Bey’in okuldaki ilk günü’ diyerek, oğlunun Londra’da eğitim göreceğini açıkladı. Ünlü popçunun yüzündeki, özellikle de burnundaki değişim dikkat çekti. Takipçileri ‘estetik yaptırmış’ iddiasında bulundu.