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  3. Ünlü şarkıcı Gülşen bişektomi iddialarını yalanladı!

Ünlü şarkıcı Gülşen bişektomi iddialarını yalanladı!

Ünlü şarkıcı Gülşen bişektomi iddialarını yalanladı!

Gülşen'in estetik yaptırdığı haberleri uzun süredir konuşuluyordu. Ünlü şarkıcı Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında bu iddiaları yalanladı.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in, bişektomi (yanak inceltme estetiği) yaptırdığı iddia ediliyordu. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan Gülşen "Hiç estetik yaptırmadım. İlk çıktığım yıllarda nasılsam hala aynıyım." şeklinde yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı. 

BİŞEKTOMİ NEDİR?

Günümüzde, dudak dolgusu ya da yüz inceltme operasyonları geçirmek çok bilinen bir şeydir. Bununla birlikte, özellikle ünlüler dünyasının estetik cerrahiye olan sevgisi, estetik dünyasındaki gelişmeleri yepyeni bir seviyeye taşımaktadır. Gerçekleştirilen çoklu operasyonlar, birçok ünlü ismin görünümünü büyük ölçüde değiştirmektedir.

Son dönemde estetik dünyasında öne çıkan uygulamalardan biri de “Bişektomi”dir. Yanak bölgesindeki fazla yağ dokusunu çıkararak daha ince yüz hatlarına ve daha belirgin elmacık kemiklerine sahip olmanızı sağlayan bişektomi ameliyatını tercih edenlerin sayısı her geçen gün artış göstermektedir.

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