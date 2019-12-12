Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol New York Times'ta

New York Times, muhabirlerinden Alex Marshall'ın hazırladığı haberde 1970'lerde ülkede popüler olan bir müzik türünü hayata döndüren Gaye Su Akyol'un ününün Türkiye ile sınırlı olmadığını, Türk usulü saykodelik rock yapan şarkıcının yabancı ülkelerde de ünlendiği ifadesine yer verildi.

BBC 6'daki radyo programında Akyol'un şarkılarına yer veren ünlü ABD'li şarkıcı Iggy Pop, NYT'ye yolladığı e-postada, "O, bugün Batı'da tükettiğimiz popüler müzikten çok daha müzikal ve tatmin edici" yazdı.

Akyol, gazeteye verdiği röportajda, "İnsanlar umutsuzca bir şey bulmaya çalışıyordu ve benim buna cevabım Türkçe saykodelik müzik oldu" dedi.

Bu müziğin kendi felsefesi ve matematiği olduğunu ifade eden Akyol, bu tür müziğin başka bir kültür tarafından taklit edilemeyeceğini ifade etti. 34 yaşındaki şarkıcı, o yaşlarda özellikle Barış Manço şarkılarını dinlemekten keyif aldığını da dile getirdi.

GAYE SU AKYOL KİMDİR?

Gaye Su Akyol 1 Ocak 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Henüz çok erken yaşlarda bile müziğe ilgisi olan Akyol, ortaokul yıllarından itibaren müzikle tamamen içli dışlı olmaya başlamıştır. Babası Muzaffer Akyol ünlü bir ressamdır. Bu sayede şiire ve felsefeye de ilgisi oluşmuştur. Hatta tüm bunların yanında, 6 yaşındayken Deli Gönül isimli bir şarkı bile yazmıştır. Kendi ifadeleriyle ” Baya saçma” dediği bu şarkıyı her seferinde gülerek hatırlarmış. Ardından sonraları dağılmış olan dört müzik grubunun içerisinde yer almıştır. 2014 yılında ise Develerle Yaşıyorum adlı ilk solo albümünü çıkarmıştır. Bu sayede adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır.

Aynı zamanda henüz ilk albümüyle gerek sesi, gerek güzelliği ve tarzı ile hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olmuştur. Özellikle kendisini diğerlerinden ayıran en büyük fark ise, 70’li yıllarla bugünü harmanlayışıdır. Bu sebeple müzikseverlerin yeniliğe olan ihtiyacını da gidermiştir. Gaye Su Akyol; bir şeyler üretebilmek için kendi kabuğuna çekilip yalnız kalmak istediğini vurgularken, duygularını şu sözlerle destekliyor; ” Bir insanla gerçekten dost olabildiysen, yan yanayken de yalnız kalabiliyorsun.”

Ayrıca, yaratıcılığını içinden geldiği gibi kaleme döken Akyol, sürekli bir şeyler üretme telaşında olmayanlardan. Son zamanlarda gündemde olan Akyol’la ilgili gelilmelerden biri de, büyük müzisyenlerin ona destek oluşu. Hatta bu durumun önde gelenlerden biri de Selda Bağcan.