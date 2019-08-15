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  3. Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, ateşi 40 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte apar topar Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fatih Ürek'in müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, ateşi 40 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte apar topar Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Fatih Ürek'in müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek (d. 3 Nisan 1956, Erzurum), Türk fantezi ve pop müzik şarkıcısı. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü. Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

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