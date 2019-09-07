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  3. Ünlü şarkıcı Emre Kaya icralık oldu!

Ünlü şarkıcı Emre Kaya icralık oldu!

Ünlü şarkıcı Emre Kaya icralık oldu!

Bir organizatör ile konserleri için anlaşma sağlayan şarkıcı Emre Kaya, aldığı 70 bin lirayı geri vermeyince icralık oldu.

Organizatör Hasan Özdemir, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Emre Kaya'nın menajeri ile görüşme sağlayarak, Kaya'nın sahne organizatörü olmayı teklif etti. İstanbul Şişli'de bulunan bir mekanda sağlanan görüşmede yıl boyunca yapılan konserlerin organizatörlüğü sağlanacaktı. Özdemir, görüşme sonrası şarkıcının menajeri Gizem Sazcı'ya 30 bin lira kaparoyu elden verdi ve sözleşmenin kendisine gönderilmesini istedi. İddiaya göre Sazcı, Özdemir'e sözleşmeyi sayısız neden öne sürerek gönderemedi.

ORTADAN KAYBOLDULAR

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Ardından Özdemir, kendisine paranın tamamının ödenmesi sonrası sözleşmenin gönderileceğini söyleyen menajere 70 bin lira daha verdi. Paranın gönderilmesinin ardından şarkıcı ve menajerine ulaşamayan Özdemir, paranın geri iadesi için avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Toplamda 79 bin 100 lira isteyen Özdemir'in talebi sonrası şarkıcı hakkında icra takibi başlatıldı.

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