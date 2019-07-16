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  3. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu Acun Ilıcalı'dan şikayetçi

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu Acun Ilıcalı'dan şikayetçi

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu Acun Ilıcalı'dan şikayetçi

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, Arnavut Kaldırımı adlı ünlü şarkısını izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'dan şikayetçi oldu.

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, Arnavut Kaldırımı adlı ünlü şarkısını izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Ilıcalı'dan şikayetçi oldu. Dosya, uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Sağıroğlu uzlaşmak istemedi.

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, Arnavut Kaldırımı adlı ünlü şarkısının O Ses Türkiye, O Ses Çocuklar ve Rising Star adlı yarışmalarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Programların yapımcısı Acun Ilıcalı'yı savcılığa ihbar eden ünlü şarkıcının şikayeti üzerine Acun Medya hakkında Fikri Sinai Haklar Kanunu'na muhalefet suçundan dava açıldı.

UZLAŞMAYI REDDETTİ
Sağıroğlu şikayet dilekçesinde; şarkısının Ilıcalı'nın kanalında hukuka aykırı şekilde defalarca izinsiz kullanıldığını belirtti.

Maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini öne süren şarkıcı, 15 bin liralık tazminat talep etti. Kanalın yetkilisi, suçlamayı kabul etmedi. Dosya, uzlaşma bürosuna gönderildi ancak Sağıroğlu uzlaşmak istemedi.

(Sabah)

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