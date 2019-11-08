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  3. Fatih Bulut asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti

Fatih Bulut asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti

Fatih Bulut asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti

'Çok Sevdim Yalan Oldu' adlı şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut, katıldığı asker eğlencesinde belinden silahını çıkartarak havaya 11 el ateş etti.

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla kısa sürede popüler olan şarkıcı Fatih Bulut, önceki gün bir asker eğlencesine katıldı. Davul zurna eşliğinde askere gidecek olan gençle oyun oynayan Fatih Bulut, birden belindeki silahı çıkartarak havaya 11 el ateş etti.

Bulut'un art arda havaya kurşun sıktığını gören bir davetli, şarkıcının kolunda tutarak engel oldu. Bulut, silahın tutukluluk yapmasıyla durdu.


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