Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat trafik kazası geçirdi: Beni ölüme terk etti

Şarkıcı Çılgın Sedat, geçtiğimiz cumartesi akşamı Marmaraereğlisi'nden müzisyen arkadaşlarıyla İstanbul'a dönerken korkunç bir trafik kazası geçirdi.

"BENİ ÖLÜME TERK ETTİ"

Çılgın Sedat, ölümden döndüğü anları anlatarak, "Cumartesi gecesi Marmaraereğlisi'nden dönüyorduk. 3 tane müzisyen arkadaşımla yola çıktık. Selimpaşa civarında birden karşıma bir araç çıktı. Kendimi feda ettim, arabam pert oldu, şuurumu kaybettim, gözümü açtığımda ambulanstaydım. Arabamıza çarpan sürücü kaçtı ama kamera kayıtları her şey var ortada. Beni ölüme terk etti, görgü tanıkları da var." dedi.