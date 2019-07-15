Ünlü şarkıcı Cem Adrian kaza geçirdi: Ölmedik ya

Kuşadası Gençlik Festivali'nde geçirdiği kaza sonrası ayağı kırılan ünlü şarkıcı sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Adrian, 'Dün gece Alaçatı konserimizden bir bölüm... Geçtiğimiz gün Kuşadası Gençlik Festivali'nde yaşadığım ufak bir kaza sonucu kırılan ayağımla sahneye çıktığım ilk konser oldu. Bir müddet daha sahne iniş ve çıkışlar biraz sorunlu olacak. Ama konserlerimizi iptal etmiyoruz. Ölmedik ya!" Dün gece bizlerle beraber olan harika dinleyicilerimize ve sevgili dostum Meleğe çok teşekkürler... Harika bir hatıramız oldu' dedi.