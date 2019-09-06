Bengü, doğum kilolarından kurtulmak için bakın ne yapıyor...

Selim Selimoğlu ile mutlu evliliğini Ağustos'ta dünyaya gelen kızıyla taçlandıran Bengü, önümüzdeki ay sahnelere döneceğini açıkladı. Kızı Zeynep ve kendi sağlığı için son derece düzenli bir beslenme programı uygulayan 40 yaşındaki popçu, önceki gün kendisi gibi yeni anne olanlara nasıl sağlıklı kilo verilebileceğini anlattı. Takvim'in haberine göre, doğanın mucizelerine başvuran Bengü, her sabah şu karışımı içiyor: "Blender'da karıştırılan 5 dal dereotu, yarım limon suyu, bir tane salatalık ve bir bardak su."

UYGUN ADIM YÜRÜYÜŞTE

Yeşil sebzeler ve protein ağırlıklı beslenen popçu, her gün de 4 litreden fazla su içmeye özen gösteriyor. Hamileliği sırasında yoga ve pilates yapan Bengü, anne olduktan sonra sporunu aksatmıyor. Ünlü popçu, her gün düzenli de yürüyor.

KORSESİZ DOLAŞMIYOR

Güzel popçu, karın bölgesindeki fazlalıkları için bu korseyi takıyor.