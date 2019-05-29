Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün aracı herkesi şaşırttı!





Kendisini görüntüleyen muhabirlere ''Kibrit kutusundan selamlar'' sözleriyle takılan Tatlıöz, modifiye ettirdiği otomobilin kendisi ve eşi için bir hobi, bir tutku olduğunu dile getirdi. ''Ona Casper adını koyduk. Bizim için dört tekerleği olan bir kibrit kutusu. Zaman zaman böyle minik gezintilere çıkabiliyorum.'' diyerek aracını valaye teslim eden genç şarkıcı, valenin aracın geri vitesini bulamaması dolayısıyla bir kez daha aracının yanına dönmek zorunda kaldı.

''Araç kaç vitesli, geri vitesi var mı Bahadır Bey?'' diye soran muhabire ''Vallahi sanırım dört, çünkü üçüncü vitesin üzerine pek çıkmak nasip olmadı. Geri vitesinin de maşallahı var.'' sözleriyle takılan Bahadır Tatlıöz, kendisine Ali Sürmeli'nin de aynı marka-model bir araca sahip olduğunu hatırlatan gazetecilere ''Ali abi zevkli adammış. Belki bir gün trafiğe kapalı bir alanda yarışırız. Anahtarına değil ama, yol yardım paketine.'' esprisi ile herkesi güldürdü.