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  3. Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, o davada yüzde 100 kusurlu bulundu

Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, o davada yüzde 100 kusurlu bulundu

Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, o davada yüzde 100 kusurlu bulundu

Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç hakkında iki yıl önce aracıyla bir motosikleti devirdiği iddia edilerek 330 bin liralık tazminat davası açılmıştı. O davayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul'daki Akmerkez AVM'nin otoparkında iki yıl önce aracını geri geri park etmek isterken Samet Sarıömeroğlu'nun motosikletini devirdiği iddiasıyla hakkında bin 330 liralık tazminat davası açılan sanatçı Ayşegül Aldinç'in yüzde 100 kusurlu olduğu ifade edildi.

Motosiklette 832 lira hasar oluştuğunu bildiren bilirkişi, motosiklet sürücüsünün ayrıca 500 liralık manevi tazminat talebinin ise mahkemenin takdirinde olduğunu yazdı. Aldinç'in avukatı, AVM'de motosikletlilere özel park alanı olduğunu ancak Sarıömeroğlu'nun buraya bırakmadığını gösteren ek rapor alınmasını istedi. Sarıömeroğlu'nun avukatı da açtıkları davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Duruşma ertelendi. 

(Kaynak: Sabah)

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