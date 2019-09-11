Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan evlendi! İşte düğünden kareler...
Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıldır aşk yaşadığı iş adamı Volkan Aslan ile dün akşam evlendi. Düğün öncesi dini nikahı kıyılan Coşkun, mehir olarak Aslan'dan 10 tane birer kiloluk külçe altın istedi. Şarkıcının düğündeki gelinliği ise çok konuşuldu.
Aylin Coşkun ile Volkan Aslan, dün akşam nikah masasına oturdu. 20 kiloluk gelinliğini ile kameralara poz veren Aylin Coşkun, görkemli bir düğün töreni düzenledi.
Zaman zaman duygusal anlar yaşayan şarkıcı, bir ara gözyaşlarını tutamadı.
Öte yandan Aylin Coşkun'un dikkat çeken gelinliğinin 15 bin dolar (87 bin lira) olduğu öğrenildi.