Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan evlendi! İşte düğünden kareler...

Aylin Coşkun ile Volkan Aslan, dün akşam nikah masasına oturdu. 20 kiloluk gelinliğini ile kameralara poz veren Aylin Coşkun, görkemli bir düğün töreni düzenledi.

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan şarkıcı, bir ara gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan Aylin Coşkun'un dikkat çeken gelinliğinin 15 bin dolar (87 bin lira) olduğu öğrenildi.